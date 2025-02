Comemoração de Pedrinho, da seleção brasileira sub-20 - Edixon Gamez / AFP

Publicado 04/02/2025 22:11

O Brasil abriu a fase final do Sul-Americano Sub-20 com vitória sobre o Uruguai. Na primeira rodada do hexagonal, os brasileiros venceram por 1 a 0, com um "gol corintiano", em Caracas, na Venezuela. Breno Bidon deu assistência para Pedrinho marcar. O artilheiro deixou o Corinthians rumo ao Zenit, na metade do ano passado.

Com o resultado, o Brasil divide a liderança com a Argentina, que bateu o Chile por 2 a 1, mais cedo nesta terça-feira. Pela segunda rodada, o time brasileiro encara a Colômbia, na sexta-feira, às 17h. No mesmo dia, os uruguaios terão duelo duro contra os argentinos.

No Sul-Americano, os quatro primeiros do hexagonal final disputam o Mundial Sub-20, entre os meses de setembro e outubro de 2025.

O Brasil teve uma das melhores exibições desde o começo do torneio. No primeiro tempo, apenas o time brasileiro finalizou, com seis chutes. Defensivamente, a equipe conseguiu parar os uruguaios, que não assustaram.

Gustavo Prado e Nathan Fernandes foram alguns dos destaques na criação. Rayan, ainda na primeira etapa, ainda acertou a trave. As oportunidades não foram suficientes para que o placar fosse aberto.

O segundo tempo continuou no mesmo tom. Aos dez minutos, Gustavo Prado e Nathan Fernandes tabelaram até que o atacante ficou frente a frente com o goleiro Martínez. A finalização foi fraca, e a defesa conseguiu afastar. As chances perdidas já preocupavam o técnico Ramon Menezes.

A situação ficou complicada mesmo com a expulsão do lateral-esquerdo Arthur Dias. O jogador empurrou o adversário e recebeu o segundo amarelo. Ele já havia sido advertido no primeiro tempo, após uma entrada forte pelo alto em Zalazar. O cartão vermelho obrigou Ramon Menezes a sacar Nathan Fernandes para a entrada de Leandro, que recompôs a linha defensiva brasileira.

O Uruguai virou a chave do jogo, aproveitando a superioridade numérica. Aos 21 minutos, o zagueiro Juan Rodríguez quase marcou na sobra de um escanteio. Os uruguaios cresciam no jogo.

Mesmo assim, o Brasil não deixou de procurar o ataque. Em uma saída rápida, o corintiano Breno Bidon conduziu e encontrou Pedrinho, ex-Corinthians e hoje no Zenit, dentro da área. O camisa 10 dominou e bateu cruzado. O goleiro uruguaio falhou e aceitou o chute, permitindo que a seleção brasileira abrisse finalmente o placar.

Mais tranquilos, os brasileiros voltaram a ter paciência para trocar passes na construção de jogadas. Já os uruguaios tinham pressa para buscar o resultado. Com o andar do cronômetro, Ramon Menezes promoveu trocas, sacando os já exaustos atacantes brasileiros e reforçando as linhas defensivas.

No minuto final, foi a vez de o Corinthians aparecer na defesa do Brasil. Felipe Longo brilhou com bela defesa em cabeceio de Estebam Crucci, que ia no canto do gol brasileiro. Lavega, reforço do Fluminense, ainda pegou o rebote, mas isolou a finalização.