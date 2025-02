Beatriz Souza posa para foto com a medalha de ouro na Olimpíada de Paris - Luis Robayo / AFP

Beatriz Souza posa para foto com a medalha de ouro na Olimpíada de ParisLuis Robayo / AFP

Publicado 04/02/2025 17:03

Medalhista de ouro na Olimpíada de Paris, a brasileira Beatriz Souza assumiu a liderança do ranking mundial do peso pesado do judô nesta terça-feira (4). Mesmo sem competir desde o ano passado, ela ultrapassou a francesa Romane Dicko e se tornou a número 1 do mundo na categoria acima de 78kg.

Bia foi beneficiada pela ausência de Dicko no Grand Slam de Paris: a judoca acabou perdendo metade dos pontos obtidos em 2024 e caiu para a terceira posição, com 5.110 pontos. Enquanto isso, a brasileira soma 5.830.

Nas Olimpíadas, ela venceu o duelo com a francesa na semifinal. A vice-líder do ranking é a israelense Raz Hershko, adversária da decisão em Paris-2024.

Aos 26 anos, Bia conquistou, ao todo, seis medalhas em Mundiais, sendo três individuais (uma prata e dois bronzes), além de duas olímpicas (ouro individual e bronze por equipes mistas). Desde que lutou na França, em agosto do ano passado, não competiu mais.

Outro brasileiro no topo

Willian Lima, medalhista de prata na Olimpíada de Paris, segue como o número 1 do mundo na categoria até 66kg. Ele fechou o ano passado na ponta e continua na frente após a atualização publicada nesta terça-feira (4). Willian passou por cirurgia no ombro no ano passado e também não competiu desde então.