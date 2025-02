Carlo Ancelotti tem contrato com o Real até junho de 2026 - AFP

Publicado 04/02/2025 07:00 | Atualizado 04/02/2025 08:21

Rio - Com contrato com o Real Madrid até junho de 2026, o treinador Carlo Ancelotti, de 65 anos, é sonho de consumo da Roma. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube italiano prepara um projeto para seduzir o comandante pensando já na próxima temporada.

A Roma sabe que a situação não será fácil. Além de ter contrato em vigor, Ancelotti já deixou claro que deseja seguir o maior tempo possível no Real Madrid. Recentemente, o técnico falou em renovar o contrato até junho de 2029 para se despedir do atual campeão europeu junto do presidente Florentino Pérez.

Em 2023, o italiano recebeu um contato da CBF para comandar a seleção brasileira. A entidade máxima do futebol pentacampeão chegou a considerar que o italiano teria fechado um acordo, porém, posteriormente, o Real anunciou a renovação de Ancelotti, frustrando os planos.

O clube italiano tenta convencer Ancelotti por conta da relação que tem com o técnico. A Roma foi um dos três clubes que o treinador defendeu como jogador. Ele atuou pela equipe de 1979 a 1987. O italiano também passou por Parma e Milan.

A continuidade de Ancelotti no Real Madrid ao fim da temporada não é tão garantida. O atual campeão europeu vem oscilando bastante e rumores na Espanha são conta de que o clube espanhol irá avaliar a permanência do italiano em junho.