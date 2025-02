Manú reforçará ataque do Pombal após pedir demissão do cargo de técnico - Reprodução/Globo

Publicado 04/02/2025 18:19

Rio - O Pombal contará com um reforço inusitado para a sequência do Campeonato Paraibano. Após iniciar o estadual como treinador da equipe, Manú decidiu largar a aposentadoria após três anos e vai jogar como atacante para tentar melhorar o desempenho ofensivo da equipe.

"Ele vai voltar. Está sendo um processo muito cauteloso, já que ele está há um bom tempo parado. Ele já vinha treinando. Daí, após o último jogo, tivemos essa decisão. Após a saída como treinador, ele voltou a treinar em campo com o clube", contou Valdir Gomes, preparador físico do Pombal, ao "ge".

Manú assumiu o Pombal como treinador no dia 8 de janeiro e ficou apenas 13 dias no cargo. Neste período, colecionou três derrotas: 3 a 0 para o Esporte de Patos, 2 a 1 para o Nacional de Patos e 2 a 1 para o Serra Branca. Com os resultados ruins, a direção do Pombal decidiu apostar na volta do técnico para dentro do campo.

Atualmente, o Pombal ocupa a sétima posição do Campeonato Paraibano, com 5 pontos, dois a mais do que os times da zona de rebaixamento.

Personagem conhecido do futebol paraibano, Manu coleciona passagens por Botafogo-PB, Perilima, Pombal e Treze. Ao longo da carreira, foram 193 jogos e 47 gols.

