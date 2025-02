Mano Menezes tem semana decisiva no comando do Fluminense - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 05/02/2025 08:00 | Atualizado 05/02/2025 08:04

Rio - Com a vaga na semifinal ameaçada, o Fluminense busca a reabilitação diante do Vasco, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Em décimo lugar com sete pontos, o Tricolor tem apenas uma vitória em sete jogos e faz o seu pior início de competição desde 1981

O Fluminense disputou três jogos com o time alternativo sob o comando do auxiliar Marcão, somando dois empates e uma derrota. Mano Menezes voltou a comandar a equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ, mas desde então empatou com Madureira e Boavista, além de perder para o Botafogo por 2 a 1. Para chegar à semifinal, o Tricolor precisa vencer os quatro jogos pela frente.

Na era Mano Menezes, o Fluminense venceu apenas um de quatro clássicos disputados. Após enfrentar o Vasco em Brasília, a delegação tricolor retorna para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo, sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada. A semana com dois jogos seguidos contra os rivais pode definir o futuro do treinador gaúcho.

Apesar de salvar o Fluminense do rebaixamento no Brasileirão de 2024, o treinador nunca foi unanimidade entre os tricolores. Em 35 jogos no comando tricolor, Mano Menezes tem 49,5% de aproveitamento, com 14 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Desde a sua chegada, o técnico trouxe mais segurança defensiva, mas o ataque encontra dificuldades. Ao todo, foram 36 gols marcados e 32 sofridos.