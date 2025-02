Neymar em treino do Santos - Divulgação / Santos

Neymar em treino do SantosDivulgação / Santos

Publicado 05/02/2025 08:30

Rio - Após vencer o clássico contra o São Paulo, o Santos enfrenta o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (5), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Paulistão. O Peixe chega embalado com a possível reestreia de Neymar, que estará à disposição do técnico Pedro Caixinha e ficará no banco de reservas.

O Santos voltou a vencer e assumiu a liderança do Grupo B com a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no último sábado, um dia após a apresentação de Neymar. O camisa 10 tem condições de jogar por cerca de 30 minutos e, por isso, deve começar como opção no banco.

Após rescindir o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar assinou vínculo com o Santos até junho de 2025, com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2026. O craque já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Veja informações da partida:

Data e horário: 05/02/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (Gabriel Bontempo); Thaciano Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Jonathan Cafú. Técnico: Márcio Zanardi

Onde assistir: TNT (TV fechada), Max (aplicativo por streaming), CazeTV (YouTube) e Record (TV aberta para São Paulo)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Márcio Henrique de Gois