Rwan Cruz é o novo jogador do BotafogoNikolay Doychinov/ AFP

Publicado 05/02/2025 10:08

Rio - Novo reforço do Botafogo, Rwan Cruz chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5) para fazer exames e assinar contrato por quatro anos. Valores da transferência giram em torno de 8 milhões de euros (R$ 47,8 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de acertar com o Glorioso, Rwan recebeu ofertas de clubes da Europa, como o Genk, mas não chegou a um acordo. O West Ham, da Inglaterra, também tentou sua contratação no ano passado.

O atacante de 23 anos, foi campeão da Liga Búlgara na temporada 2023/24 pelo Ludogorets e entrou na lista de maiores artilheiros da história do clube, com 28 gols e 11 assistências em 81 partidas. No futebol brasileiro, já teve passagens por dois gigantes da Série A, como Vasco e Santos.