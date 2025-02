Lucas Halter é zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Halter é zagueiro do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2025 11:45

Rio - Reforço do Vitória, o zagueiro Lucas Halter foi criticado pelo desempenho na derrota do Botafogo para o Flamengo, no último domingo (2), pela Supercopa do Brasil. Na despedida com a camisa alvinegra, o defensor fez um pênalti e falhou no último gol. Apesar disso, o técnico Thiago Carpini saiu em defesa do jogador.

"Confirmo a chegada (do Lucas Halter). Já está aqui e assistiu ao jogo (contra o Sousa pela Copa do Nordeste). Halter é um cara que também tem esse jogo de construção, de passe e, mesmo sendo destro, joga muito bem dos dois lados. Já saio defesa de quem está do meu lado, morro abraçado. Halter foi um pedido meu", disse.

O treinador ressaltou que Lucas Halter já havia pedido para sair do Botafogo há um mês. Porém, o clube carioca não aceitou liberá-lo antes do jogo contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Thiago Carpini lamentou o atraso para contratá-lo e criticou a postura do Alvinegro, que teria atrapalhado a rotina de treinos do jogador neste início de ano.

"Ele já tinha pedido para sair do Botafogo há mais de 30 dias. Esse imbróglio é antigo. Ele (Lucas Halter) foi moeda de troca com a ida do Jair, que não aconteceu. Já viu que estava fora dos planos, não treinou, depois voltou a treinar e participou do processo, jogou a final... A cabeça do cara não estava lá. É um grande jogador e vai elevar muito nosso nível", afirmou.