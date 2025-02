Roberto Mancini, ex-técnico da seleção italiana, é um dos alvos do Botafogo - Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 05/02/2025 22:26 | Atualizado 05/02/2025 22:26

Rio - Dono da SAF do Botafogo , o empresário John Textor finalizou o período de entrevistas nas buscas por um novo treinador. Ele teve conversas com o italiano Roberto Mancini nesta quarta-feira (5), como havia adiantado a reportagem do O DIA , e agora definirá o grande alvo para concluir a negociação.

O contato com Mancini, ex-seleção italiana, foi considerado positivo. Há outros nomes em pauta e que agradam, como o de Tite, ex-Flamengo e seleção brasileira. Ainda não foram colocados valores na mesa.

John Textor analisou mais de 10 treinadores neste processo seletivo para assumir o cargo deixado por Artur Jorge após os títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2024. O foco é contar com um profissional que abrace as ideias de continuidade do projeto.

Enquanto isso, o Botafogo segue sendo comandado pelo interino Carlos Leiria. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, às 21h45.