Benjamín Rollheiser é disputado por clubes brasileiros - Benfica / Divulgação

Benjamín Rollheiser é disputado por clubes brasileirosBenfica / Divulgação

Publicado 05/02/2025 14:30

Rio - O Botafogo tem concorrência no futebol brasileiro pela contratação do atacante Benjamín Rollheiser, de 24 anos, junto ao Benfica. De acordo com informações do portal "UOL", o Santos tem o interesse do argentino e no momento está na frente nas conversas.

O Peixe ofereceu algo em torno de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões, na cotação atual) pelo jogador do Benfica. O Botafogo inicialmente tentou um empréstimo, porém, depois fez uma proposta de compra. Porém, não é o molde da negociação não é o que dá vantagem ao clube paulista. Pedro Caixinha é o responsável.

O clube de General Severiano acredita que poderá tomar a dianteira e finalizar a contratação por conta do seu poderia financeiro e também pelo projeto que envolve em 2025 a disputa do Mundial de Clubes e da Libertadores.

Nascido em Portugal, o novo técnico do Santos tem ótima relação com a diretoria do Benfica. Benjamín Rollheiser está fora dos planos da equipe lusitana, que busca negociar o argentino ainda nesta janela de transferências.

O Benfica desembolsou 9 milhões de euros (R$ 48 milhões na época) pela contratação do argentino no começo do ano passado, junto ao Estudiantes. O atacante soma dois gols e uma assistência em 27 partidas pelo clube português.