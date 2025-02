Sob o comando de Mano Menezes, Fluminense vive momento conturbado no Carioca - Marina Garcia / Fluminense FC

Sob o comando de Mano Menezes, Fluminense vive momento conturbado no CariocaMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 05/02/2025 17:44 | Atualizado 05/02/2025 17:46

Brasília - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco , nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. O técnico Mano Menezes contará com Lima, que retorna após desfalcar o Tricolor nas últimas rodadas por desgaste muscular.

Leia mais: Venda de Kauã Elias será a terceira maior da história do Fluminense

Por outro lado, Samuel Xavier está fora do clássico e será substituído por Guga. O camisa 2 sentiu a coxa direita na reta final da partida contra o Boavista, no último fim de semana, passou por exames na segunda-feira (3) e nem sequer viajou para Brasília, local da partida.

Leia mais: Ganso reencontra companheiros e manda mensagem para a torcida do Flu

Os rivais vivem momentos opostos no Campeonato Carioca. Enquanto o Fluminense luta para seguir vivo na briga por uma vaga nas semifinais, em 10º lugar, com sete pontos, o Vasco é o vice-líder, invicto, com 13.



Confira os relacionados do Flu para o clássico

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Thiago Santos e Thiago Silva;

. Meio-campistas: Bernal, Hércules, Isaque, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Nonato e Riquelme;

. Atacantes: Canobbio, Germán Cano, Keno, Kevin Serna, Lelê e Paulo Baya.