Kauã Elias está deixando o FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/02/2025 13:30

Rio - A caminho do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Kauã Elias, de 18 anos, será em euros a terceira maior transferência da história do Fluminense. Sem levar em consideração os valores em reais atualizados, devido ao câmbio, e também sem correção por conta do tempo em que as negociações ocorreram, o camisa 9 fica atrás apenas de André e Gérson.

No ano passado, o volante foi negociado para o Wolverhampton por 22 milhões de euros. Convocado para a seleção brasileira, André foi peça fundamental do Fluminense nas conquistas da Libertadores, de 2023, Recopa, de 2024, e no bicampeonato carioca, de 2022 e 2023.

Em segundo lugar, Gérson, que hoje defende o Flamengo, foi vendido pelo Fluminense junto à Roma em 2016. Na ocasião, com apenas 19 anos, o meia custo à Roma algo em torno de 18,5 milhões de euros.

Fechando o top 5 de maiores vendas do Fluminense aparecem o atacante Richarlison, vendido ao Watford em 2017 por 12,4 milhões de euros e João Pedro, vendido ao mesmo clube inglês, no fim de 2019 por 11,5 milhões de euros.

Kauã Elias será jogador do Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros (algo em torno de R$ 102 milhões). A operação poderá render mais 2 milhões de euros, caso metas sejam atingidas. O atacante fez 47 jogos, anotou oito gols e deu duas assistências.