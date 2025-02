Mano Menezes, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva - Divulgação/Fluminense

Publicado 06/02/2025 01:22

Brasília - Em busca da recuperação no começo da temporada, o Fluminense venceu o Vasco de virada pelo placar de 2 a 1 nesta quarta-feira (5), no Mané Garrincha, e voltou a sonhar com vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes destacou o empenho da equipe na luta pelo bom resultado e relevou as críticas que estão vindo das arquibancadas.

"É sempre muito difícil você tomar um gol no início, mas tem um outro lado que é muito bom, você tem quase 90 minutos para se jogar o jogo e empatar e virar. O importante era retomar a tranquilidade, a gente certamente passou por alguns minutos de instabilidade", disse o treinador.

"Saímos muito felizes daqui, porque nos recoloca na disputa de uma das quatro vagas, que é o objetivo primeiro dessa fase. Vencer um clássico dá uma moral grande para a equipe, acho que a postura foi muito boa. A gente competiu durante 90 minutos, os jogadores que entraram mantiveram esse espírito", completou.

Questionado sobre oscilação no espírito dos atleta dentro de campo, com pouca vibração nos últimos compromissos, Mano Menezes indicou forte trabalho na preparação do grupo. A disposição no clássico para controlar o jogo, marcar forte e garantir os três pontos foi o ponto alto.

"Olha, a vibração na equipe não vem do nada, não vem por decreto. Eu já tenho que fazer uma preparação forte, gritar no vestiário, querer que os jogadores estejam motivados, se eles não estão preparados adequadamente para estar assim. Isso o atleta se prepara no todo. É a parte física diretamente, mas a parte física interfere diretamente na questão mental porque se você não estiver forte fisicamente mentalmente você não tem de onde tirar."

Mano, que dirigiu a boa campanha na luta contra o rebaixamento em 2024, não faz um bom começo de ano e vem sendo cobrado pela torcida por isso. Quanto às ofensas, críticas e cobranças das arquibancadas, mostrou tranquilidade.

"Já estou um pouquinho calejado no futebol para entender como as coisas são conduzidas e porque certas coisas ainda acontecem. A gente vive num país que o momento que a gente atravessa é muito difícil. A mentira tem mais apoio e a verdade tem mais crítica. Eu continuo com a verdade, eu acredito nela. Tenho muita responsabilidade em dirigir o fluminense, tenho muita responsabilidade em dirigir os jogadores que estou dirigindo. Eu vou continuar sempre com a verdade", desabafou Mano Menezes.

Confira outras respostas de Mano Menezes:

Próximos jogos

"Vamos pensar no Flamengo daqui a dois dias porque já jogamos no sábado. Você uma disparidade, que o Vasco, que jogou com a gente hoje, joga na segunda com três dias a mais. Nós temos um jogo contra o Flamengo, que descansou a maior parte dos titulares. Mas vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, ambição para jogar, capacidade para atacar. A equipe mostrou tudo isso hoje, é o caminho que queremos sedimentar. É daqui para frente."

Placar mais elástico

"O 2 a 1 até ficou bem justo, justo no sentido de apertado. Pelo que a gente apresentou, a gente poderia até merecer mais, mas é uma vitória importante. Saio muito feliz daqui, porque nos recoloca de novo na disputa das uma das quatro vagas, que é o objetivo primeiro dessa fase"