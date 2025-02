Volta Redonda faz parte da Libra - Raphael Torres/VRFC

Publicado 05/02/2025 18:35

Rio - O Volta Redonda anunciou, nesta quarta-feira (5), que aceitou a proposta para se filiar à Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O Esquadrão de Aço, que disputará a Série B neste ano, será o 15º clube a assinar com o bloco.

Pela proposta da Libra, 3% do que for arrecadado com a Série A será destinado aos clubes da Série B. Na segunda divisão, o cenário se inverte: 97% da arrecadação vai para os clubes do bloco que participam da competição.

Estima-se que os 3% da Série A para os times da Série B fiquem em torno de 4,6 milhões. No entanto, o Voltaço conseguiu negociar e fixar esse valor em, no mínimo, R$ 6 milhões.



O Volta Redonda também chegou a receber uma proposta da Liga Forte União (LFU), mas achou os termos propostos pela Libra mais vantajosos.

“Foram mais de cem dias, conversando muito com as duas Ligas e com diversos clubes. Acreditamos que a escolha pela Libra é o melhor caminho para o Volta Redonda nos próximos anos, por uma perspectiva melhor para a Série B e principalmente por não vender nenhum percentual futuro de transmissão. Conseguimos construir um cenário que nos garante uma segurança, mesmo sem ter a venda da Série B definida. Agora, vamos procurar trabalhar em conjunto para realizar uma boa negociação sobre os direitos da Série B de 2025”, disse o vice-presidente Flávio Horta Jr.

O Voltaço fechou a negociação sem precisar vender nenhum direito futuro de transmissão, ficando com 100% de todas as receitas auferidos nas próximas temporadas. Esse conceito é adotado pela LIBRA, diferente da LFU, que condicionava a adesão à venda antecipada de 10% desses direitos pelos próximos 50 anos.



Além do Volta Redonda, a Libra conta com ABC, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Remo, São Paulo, Sampaio Corrêa, Santos e Vitória.