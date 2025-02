Fábio Carille em entrevista coletiva após clássico entre Vasco e Fluminense - Reprodução/Vasco TV

Publicado 06/02/2025 00:40

Brasília - Após noite muito abaixo do esperado com a derrota de virada para o Fluminense , nesta quarta-feira (5), no Mané Garrincha, o técnico Fábio Carille, do Vasco , que precisa corrigir em alguns aspectos. Durante entrevista coletiva, o comandante do Cruz-Maltino lamentou o resultado e, sem citar nomes, também responsabilizou alguns jogadores.

"A ideia era encher o campo do adversário. No primeiro gol deles estávamos no campo ofensivo, circulamos errado, fizemos a falta e sofremos o gol. Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. E aí responsabilidade é minha, e tecnicamente também de alguns atletas", disse Carille.

O Vasco abriu o placar no primeiro minuto de jogo, mas depois foi pouco ativo no campo de ataque. O Fluminense cresceu no clássico, empatou com Thiago Silva em jogada aérea após erro de Jair, que resultou em falta perigosa, e virou com Cano ainda na primeira etapa.

"Temos que trabalhar no dia a dia. Nos primeiros jogos falei que seria normal cair a parte física. Agora temos que analisar o jogo para termos uma reunião com os jogadores e acertarmos as coisas o quanto antes", destacou o treinador.

Veja outras respostas de Fábio Carille:

Nova aposta em Puma Rodríguez

"A confiança de colocar o Puma nessa posição vem porque eu sei que ele já jogou bastante nela, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós sabemos, e o clube tem trabalhado muito, para a chegada de jogadores. Mas a gente sabe que não é fácil, e a gente vai buscando alternativas dentro do que gente tem no elenco."

Negociação fracassada por Bruma

"Trabalho (da diretoria) está sendo muito bom, entendimento bom. Marcelo, Pedrinho estão trabalhando muito, mas enquanto o atleta não assinar não dá para dizer que está certo. Estão fazendo propostas, estão analisando, estão chegando perto, mas atravessam (outros clubes) por inúmeras situações e acaba não acontecendo. Eles estão trabalhando muito para chegar os reforços que tanto necessitam."