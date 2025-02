Evangelos Marinakis tem interesse no Vasco - Divulgação/ Olympiacos

Publicado 05/02/2025 14:00 | Atualizado 05/02/2025 14:02

Rio - Ainda com o futuro da sua SAF indefinida, o Vasco terá uma reunião com o empresário grego Evangelos Marinakis para negociar a compra das ações do futebol do clube. O evento deverá ocorrer até os primeiros dias de março. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

A expectativa da diretoria do Vasco era ter uma conversa mais concreta até o fim de fevereiro, avançando para uma proposta, mas a janela de transferências da Inglaterra, com o Nottingham Forest nas primeiras colocações do Campeonato Inglês, foi o foco de Evangelos Marinakis. Por conta disso, as conversas foram adiadas.

O encontro deverá ser para conversar de forma mais concreta, ou seja, sobre valores e projeto esportivo para caminhar para a proposta formal. O clube carioca também mantém contato com outros interessados na venda da SAF.

O bilionário grego é o acionista majoritário do Olympiacos, da Grécia, desde 2010, e do Nottingham Forest, da Inglaterra, desde 2017. No ano passado, comprou o Rio Ave, de Portugal. Agora, Marinakis quer expandir para o Brasil e, para isso, contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que estava no Arsenal.