LeBron James e Luka Doncic juntos, no banco de reservas do Los Angeles LakersJuan Ocampo / Getty Images via AFP

Publicado 05/02/2025 15:13

Los Angeles - Astros do basquete, LeBron James e Luka Doncic estarão juntos dentro de quadra nos próximos dias. Isso porque o esloveno, que era jogador do Dallas Mavericks, foi envolvido em uma troca surpreendente com Anthony Davis, agora ex-Los Angeles Lakers , no último fim de semana.

Após a vitória do Lakers sobre o Los Angeles Clippers, o norte-americano projetou a parceria com o novo companheiro de equipe e admitiu ter ficado em choque ao saber da negociação.

"Vai ser especial ter o Luka. Vamos atrair muita atenção. Ele é um grande jogador, tem 25 anos, ainda nem chegou ao auge e já fez coisas incríveis na nossa liga. Estou feliz por tê-lo, LA está feliz por tê-lo. Ainda é um pouco surreal para ser sincero", disse LeBron James.

"Eu estava com a minha família jantando e recebi a notícia. Pensei que era uma farsa, pessoas brincando ou algo assim. Mas então quando AD me ligou, e conversei com ele, mesmo quando desliguei o telefone, ainda não parecia real. Foi um momento estranho, muito difícil. Eu pude ver o quão em choque estava, e ele provavelmente viu isso no meu rosto também", contou.

Cestinha da partida desta quarta-feira (5), com 26 pontos, o camisa 23 acredita que a adaptação será tranquila: "Luka é meu jogador favorito na NBA há algum tempo. Sempre tentei jogar para inspirar a próxima geração. E Luka é um deles. E agora somos companheiros de equipe. Posso jogar com qualquer um, e acho que ele também. Trabalharemos bem juntos".

Luka Doncic, que assistiu ao jogo no banco de reservas, deve estrear pelo Los Angeles Lakers na próxima terça-feira (11), diante do Utah Jazz.