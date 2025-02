Marcus Jordan é filho de Michael Jordan, considerado o maior jogador da história do basquete - Reprodução / Instagram

Marcus Jordan é filho de Michael Jordan, considerado o maior jogador da história do basqueteReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 11:00 | Atualizado 05/02/2025 11:03

Rio - Filho do maior jogador da história do basquete, Marcus Jordan foi preso na terça-feira (4) sob sérias acusações, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o "TMZ Sports", ele foi preso em flagrante com posse de cocaína e sob efeito de álcool após se envolver em um acidente de trânsito.

Além do flagrante, Marcus Jordan ofendeu os policiais durante a revista e resistiu à prisão. Os crimes são considerados graves nos Estados Unidos. O filho de Michael Jordan foi levado presídio do Condado de Orange após o flagrante, mas foi liberado algumas horas depois.

Não é a primeira vez que Marcus Jordan é preso por embriaguez. Em 2012, ele foi detido após discussão com duas mulheres em frente ao hotel, em Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos. Na época, ele foi acusado de "conduta desordeira, resistência à prisão e obstrução da Justiça".

Filho do maior jogador de basquete da história, Marcus Jordan também atuou, mas não seguiu carreira. Ele defendeu a Universidade da Flórida Central (UCF) entre 2009 e 2012. No segundo ano, revelou que gastou 50 mil dólares em casas noturnas de Las Vegas, o que gerou uma investigação, já que era menor.

Já na vida amorosa, Marcus Jordan se relacionou com Larsa Pippen, que é ex-mulher de Scottie Pippen, que foi companheiro de Michael Jordan no Chicago Bulls na década de 90. Jordan e Pippen formaram uma das maiores duplas da história da NBA, conquistaram seis títulos e se tornaram ídolos da franquia.