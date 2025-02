Luka Doncic foi trocado pelo Dallas e vestirá a camisa do Los Angeles Lakers - AFP

Publicado 04/02/2025 19:00

Luka Doncic viu "doer no bolso" a troca de Dallas para o Los Angeles Lakers. Elegível para assinar contrato 345 milhões de dólares (o equivalente a R$ 2 bilhões) por cinco anos com os Mavericks, o astro esloveno não tem mais direito ao benefício e deve ganhar no Lakers no máximo 229 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão). Com a nova quantia após a mudança, o jogador deixou de embolsar 116 milhões de dólares (aproximadamente R$ 670 milhões), o que seria o maior salário da história da NBA.

Este benefício foi implementado em 2017 na NBA e se chama "supermax", que tem como objetivo garantir que equipes menores tenham condições de manter seus destaques por mais tempo na franquia. Por ser um contrato vantajoso para os mais experientes, aumenta as chances de renovação entre as franquias e os principais atletas da liga.

Draftado pelo Atlanta Hawks na terceira posição em 2018 após se destacar pelo Real Madrid, Doncic foi trocado e vestiu a camisa do Dallas Mavs. O camisa 77 tem sido um dos grandes nomes da liga e preencheu os requisitos para o contrato supermax. Para isso acontecer, é necessário:

- Ter entrado para o All-NBA Team antes de assinar a prorrogação ou em duas das três temporadas anteriores; (alcançado)

- Ter sido nomeado Jogador Defensivo do Ano da NBA na temporada ou em duas das três temporadas anteriores;

- Ter sido nomeado MVP da NBA pelo menos uma vez nas três temporadas anteriores.