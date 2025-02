Bandeirinha foi agredido em jogo do Campeonato Argentino - Reprodução

Bandeirinha foi agredido em jogo do Campeonato Argentino Reprodução

Publicado 05/02/2025 14:01

Rio - A partida do Campeonato Argentino entre Godoy Cruz e Talleres, na última segunda-feira (5), no Estádio Victor Antonio Legrotaglie, foi suspensa após um dos bandeirinhas sofrer uma agressão. O auxiliar Diego Martín foi atingido por um objeto vindo da arquibancada logo após voltar do intervalo. Ele teve sangramento e precisou ser encaminhado ao hospital.

“São coisas que saem do nosso controle. Um descontrolado atirou um mastro de uma bandeira e acertou o assistente. Não tem nada a ver com o futebol ou com 99,9% dos que estavam no estádio. Não vejo um enfrentamento da torcida, mas um caso isolado”, disse Chapini à ESPN Argentina.A revolta da torcida do Godoy Cruz contra o bandeirinha foi motivada por um gol anulado no primeiro tempo. O auxiliar apontou impedimento do meia Fernández.