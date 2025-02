Kevin Durant é jogador do Phoenix Suns - Andrew D. Bernstein / AFP

Publicado 05/02/2025 13:04

Rio - O Dallas Mavericks tenta fazer novas aquisições após trocar o astro Luka Doncic pelo ala-pivô Anthony Davis. Segundo o site "The Athletic", a franquia tem interesse no ala Kevin Durant, do Phoenix Suns. Porém, o negócio é considerado difícil.

Um dos principais nomes da NBA, Kevin Durant se tornou um problema para o Phoenix Suns. Após fracassar na tentativa de buscar um título com o trio formado por Durant, Beal e Booker, a franquia tenta realizar uma reconstrução trocando seus principais jogadores.

Kevin Durant, de 36 anos, foi bicampeão da NBA com o Golden State Warriors em 2017 e 2018. A franquia da Califórnia, inclusive, tem interesse em repatriá-lo numa tentativa de buscar mais um título. Além deles, o Houston Rockets também é outro interessado.

Na temporada 2024/25, Durant tem médias de 26,9 pontos, 6,1 rebotes e 4,2 assistências por jogo. O astro já foi eleito uma vez o melhor jogador da NBA, em 2011, além de bicampeão e melhor jogador das finais em 2017 e 2018.

A janela de trocas da NBA se encerra nesta quinta-feira (6). O Dallas Mavericks trocou Luka Doncic pelo ala-pivô Anthony Davis, o ala-armador Max Christie e uma escolha de primeira rodada de 2029 que pertence ao Los Angeles Lakers. Por outro lado, também enviaram o ala-pivô Markieff Morris e o pivô Maxi Kleber.