Memphis Depay em jogo do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/02/2025 12:15 | Atualizado 05/02/2025 12:18

Rio - O atacante do Corinthians, Memphis Depay, de 30 anos, foi condenado na última terça-feira, a quatro meses de prisão pelo Tribunal Penal de Monaco. O holandês dirigiu embriagado em agosto do ano passado. Porém, a pena só será aplicada, caso o jogador quebre determinadas condições como, por exemplo, cometer um novo crime. As informações são da "RMS Sport", emissora de TV da França.

O caso ocorreu um mês antes da chegada de Depay ao clube paulista. Na ocasião, o atacante foi detido às 5h30 (horário local) em 6 de agosto de 2024 por condução arriscada. Na ocasião, foi constatado 1,01 mg de álcool por litro de ar expirado, o que significa 2g de álcool por litro de sangue. Em Mônaco, o limite é de 0,5g por litro.

Memphis Depay não compareceu ao julgamento e também foi condenado a pagar multa de 9 mil euros (R$ 54,1 mil) e está proibido de dirigir no principado por dois anos. O jogador tem duas semanas para recorrer da decisão.

Este é o segundo caso que um atleta do Corinthians enfrenta de problemas com o volante recentemente. No dia 3 de janeiro, o meia Rodrigo Garro se envolveu em uma acidente com morte, na Argentina, e acabou sendo indiciado por homicídio culposo.

Com passagens por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis Depay entro em campo em 18 jogos pelo Corinthians, anotou sete gols e deu quatro assistências.