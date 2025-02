Musa do Cerro, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro, Samira FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 11:41

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, deu detalhes de um relacionamento que teve no passado. A beldade afirmou que o namoro acabou, porque a irmã do seu ex se envolvia bastante na relação deles, e não recebia cortes do seu antigo namorado.

"Um dia ele me chamou para sair e a irmã dele pediu para ele mandar uma foto para ela saber onde ele estava, você acha? Como você ousa?", disse em entrevista ao portal "Popular".

A situação foi encarada como uma grande imaturidade. Samira afirmou que esse ex-namorado está com um novo relacionamento.

"Ele já é adulto mas a verdade é que ainda não amadureceu e é uma pena. Quando a nova namorada descobrir que ele é dominado pelas irmãs, eu nem vou te contar", concluiu.