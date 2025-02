Dillyene Santana é bela do Corinthians - Divulgação

Dillyene Santana é bela do CorinthiansDivulgação

Publicado 05/02/2025 11:32

Rio - A busca por uma vida mais saudável e um corpo forte vai além da estética. Para Dillyene Santana, a bela do Corinthians, essa jornada representa autoconfiança, superação e um compromisso com o próprio bem-estar. Após eliminar 10kg, ela agora foca em um novo desafio: tonificar e esculpir o corpo.

fotogaleria



"Essa fase da transformação reflete um amadurecimento no entendimento sobre o meu próprio corpo. Agora, o objetivo é mais técnico: definir músculos, melhorar a postura, aumentar a força e a resistência, sempre respeitando a individualidade do seu organismo", conta ela.



Seu personal diz que inicialmente, o foco de Dillyene estava na reeducação alimentar e no déficit calórico, aliados a treinos voltados para o emagrecimento. Esse processo exigiu disciplina, paciência e consistência, mostrando que as mudanças mais duradouras são construídas com hábitos sólidos.



"Agora, o trabalho evolui para uma nova etapa. Tonificar e desenhar o corpo não significa apenas treinar mais, mas sim treinar melhor". Com a orientação de um profissional, Dillyene seguirá um plano estruturado: "Essa fase da transformação reflete um amadurecimento no entendimento sobre o meu próprio corpo. Agora, o objetivo é mais técnico: definir músculos, melhorar a postura, aumentar a força e a resistência, sempre respeitando a individualidade do seu organismo", conta ela.Seu personal diz que inicialmente, o foco de Dillyene estava na reeducação alimentar e no déficit calórico, aliados a treinos voltados para o emagrecimento. Esse processo exigiu disciplina, paciência e consistência, mostrando que as mudanças mais duradouras são construídas com hábitos sólidos."Agora, o trabalho evolui para uma nova etapa. Tonificar e desenhar o corpo não significa apenas treinar mais, mas sim treinar melhor". Com a orientação de um profissional, Dillyene seguirá um plano estruturado:

* Treinamento de força – Exercícios como agachamentos, stiff, supinos e remadas para ativar os principais grupos musculares.



* Treinos estratégicos de hipertrofia – Foco em estímulos progressivos para ganhar definição muscular sem exageros.



* Controle da alimentação – Ajuste dos macronutrientes para garantir energia suficiente para os treinos e favorecer a construção muscular.



* Sono e recuperação – O descanso adequado faz parte do treino e é essencial para evitar lesões e maximizar resultados.



Muitas pessoas acreditam que apenas emagrecer é suficiente, mas o que realmente traz um corpo firme e definido é a combinação do treino adequado com um ganho equilibrado de massa muscular. "Esse processo envolve uma adaptação fisiológica intensa, onde o corpo se fortalece não apenas esteticamente, mas também internamente, melhorando a postura, a mobilidade, a resistência e até a saúde mental", enfatiza seu treinador.



Para Dillyene, essa fase representa um novo desafio e uma motivação extra. Ela já venceu a etapa da perda de peso e agora se desafia a construir um corpo mais forte e saudável, com mais energia e disposição para suas atividades diárias.



O Papel do Personal Trainer na Transformação



Ter o acompanhamento de um profissional experiente faz toda a diferença. Seu treinador experiente garante que cada treino seja eficiente e adaptado às necessidades de Dillyene, respeitando suas limitações e potencializando seus pontos fortes.



Além disso, a presença de um treinador capacitado vai além da parte técnica: o suporte psicológico e motivacional é fundamental. Em momentos de desânimo ou dúvidas, ter um personal que entende suas dificuldades e objetivos faz toda a diferença para manter a constância no processo.



Muito Além da Estética: Saúde, Bem-Estar e Autoestima



O treino de Dillyene não é apenas sobre aparência. É sobre saúde, bem-estar e a busca por uma vida equilibrada. "Estudos em neurociência mostram que a prática regular de exercícios melhora a produção de endorfina, dopamina e serotonina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade", aponta o profissional.



Além disso, segundo o personal, a musculação fortalece ossos, articulações e músculos, prevenindo lesões e garantindo uma qualidade de vida muito maior a longo prazo. O impacto vai desde a melhora do sono até o aumento da produtividade e concentração no dia a dia.



Cada fase do processo de transformação corporal tem seus desafios e recompensas. Dillyene Santana é a prova de que, com dedicação e orientação correta, qualquer pessoa pode alcançar seus objetivos.



"Se antes o foco era emagrecer, agora é esculpir o corpo de maneira saudável e inteligente, sigo determinada a conquistar essa nova etapa com foco, disciplina e motivação", finaliza a cantora.



Para quem deseja começar, a mensagem é clara: o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas cada treino é uma vitória. O corpo forte reflete a mente forte, e a jornada do autocuidado nunca tem fim – ela apenas evolui!