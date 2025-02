Carlos Alberto é jogador do Sport - Reprodução / Instagram @sportrecife

Publicado 05/02/2025 13:03

Pernambuco - No sua estreia com a camisa do Sport, Carlos Alberto, de 22 anos, sofreu um trauma no joelho direito contra o Fortaleza e teve que ser substituído. Segundo a assessoria do Sport, o jogador vai ser avaliado pelo departamento médico para saber o grau da lesão.

O atacante fez uma partida sólida contra o Fortaleza, mostrando dedicação e se movimentando bem. Após uma trombada com o volante Pól Fernández, ainda tentou retornar ao jogo, mas não aguentou as dores, deixando o campo aos 36 minutos da primeira etapa.



Adquirido junto ao Botafogo por R$ 15 milhões, Carlos Alberto se tornou o reforço mais caro da história do clube e figura como uma das maiores apostas da diretoria rubro-negra para a temporada de 2025.

Antes de chegar ao clube carioca, o atacante passou pelo América-MG. Ele foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, também administrado por John Textor. Pelo Botafogo, Carlos Alberto entrou em campo em 45 jogos, fez seis gols e deu uma assistência.