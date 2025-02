Homenagem do São Cristóvão a Ronaldo Fenômeno - Divulgação / Betfair

Publicado 05/02/2025 13:00 | Atualizado 05/02/2025 14:24

Rio - Campeão do Campeonato Carioca de 1937, o São Cristóvão tem como um grande motivo de orgulho na sua história: a formação de Ronaldo Fenômeno na base do clube. Marcado com seu nome na sede da equipe da Zona Norte, na rua Figueira de Melo, o pentacampeão teve um camisa lançada em sua homenagem pelo São Cristóvão. O projeto celebra a trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos e mostra que toda história começa com uma aposta.

"O São Cristóvão é onde tudo começou para mim. Ver esse legado ser celebrado com uma camisa tão especial é emocionante. A camisa está linda, com certeza é um item colecionável que será de desejo de muitos pois possui a história rica de um clube carioca, que está ligado às raízes do futebol brasileiro, e fico muito feliz por fazer parte disso", afirmou Ronaldo Fenômeno sobre o lançamento que ocorre em parceria com a Betfair.

A nova camisa é inspirada na passagem do Fenômeno pelo São Cristóvão, clube onde sua história no futebol começou. O design exclusivo combina elementos tradicionais do clube com detalhes modernos, criando uma peça que vai além das quatro linhas e das arquibancadas de jogo. Amarrando todas as pontas de maneira ainda mais especial, a .pormenor, uma marca fundada no mesmo bairro e rua do Ronaldo, em Bento Ribeiro, foi a responsável pela concepção e produção da camisa. O projeto utiliza técnicas artesanais e inovações tecnológicas, garantindo alta qualidade e um acabamento impecável.

O clube centenário, tradicional do Rio e um grande queridinho dos apaixonados por futebol, ganha mais do que um uniforme. A nova peça se destaca como um item de colecionador, com apenas 150 peças criadas e distribuídas para nomes selecionados pela marca e pelo próprio Fenômeno. A campanha de lançamento da camisa, “Toda a história começa com uma aposta”, conecta o legado de Ronaldo e de São Cristóvão, tradição, memória, tendência e paixão pelo futebol.

Durante o processo de criação, curiosidades sobre o São Cristóvão e a história de Ronaldo vieram à tona, enriquecendo ainda mais o projeto. O clube, que tem uma tradição profunda no futebol carioca, é uma parte essencial da narrativa de sucesso do pentacampeão mundial.

