Piqué se aposentou em novembro de 2022Cesar Manso / AFP

Publicado 05/02/2025 15:24

Espanha - Gerard Piqué criticou a nota que o Real Madrid emitiu contra a atuação da arbitragem na partida diante do Espanyol. O ídolo do Barcelona deu a declaração nesta quarta-feira (5), durante uma campanha publicitária na sede de LaLiga.

"É uma cortina de fumaça. Eles fazem isso por 120 anos. Os árbitros são assim e assim serão para sempre. Eles vão estar errados ou não. Quer o VAR esteja lá ou não. A pressão mediática sempre foi feita em Madrid", disse Piqué.

O caso

"O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o cúmulo de um sistema arbitral completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid têm alcançado um nível de manipulação e de adulteração da competição que não pode ser ignorado", diz um trecho da nota.

Dois lances irritaram o Real Madrid: a dura entrada de Carlos Romero, que acabaria por anotar o único gol do jogo, em Mbappé; e a anulação do gol de Vini Jr, quando a partida ainda estava empatada, por falta de Mbappé no lance. Em nota, o clube exigiu "a entrega imediata dos áudios do VAR" sobre as duas jogadas.