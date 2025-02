Cristiano Ronaldo completa 40 anos ainda com metas a alcançar no futebol - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 05/02/2025 15:31

Cristiano Ronaldo completa 40 anos nesta quarta-feira (5) e ainda planeja seguir jogando até pelo menos 2026, mas já pensa no futuro. E será no futebol, mas não tão perto no campo. Em entrevista ao canal ao Canal 11, de Portugal, o craque. Isso mesmo, no plural.

"Ser dirigente não tem sentido nenhum porque, se eu tenho a possibilidade de ser dono, por que é que hei de ser diretor esportivo? Ou CEO? Isso é o meu sonho, tenho certeza de que vou ser. E até te digo mais: espero não ter só um clube, espero ter vários", afirmou.



E Cristiano Ronaldo está perto de ter o primeiro clube. Afinal, segundo a imprensa da Arábia Saudita, a renovação de contrato com o Al-Nassr garante ao português um pequena porcentagem do clube.



Enquanto não vira esse empresário do futebol, o craque tem metas ainda a alcançar como jogador. Agora com 40 anos, ele quer alcançar os mil gols em jogos oficiais (tem 923) e disputar pela sexta vez a Copa do Mundo, em 2026.



Mas também tem o sonho de jogar ao lado do filho, Cristiano Junior, com 14 anos.



"Está mais nas mãos dele do que nas minhas porque os anos começam a passar. Eu gostaria, mas também não vejo isso como uma opção, sinceramente. Ele vai seguir o caminho dele e a trajetória dele. Serei pai orgulhoso e estarei orgulhoso daquilo que ele quiser fazer, tanto jogador como outra profissão qualquer. Se jogar, top. Se não jogar, tentamos. O pai pelo menos tentou bastante, mas também não será um problema na minha opinião", disse CR7.