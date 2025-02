Neymar entrou em campo no segundo tempo do empate entre Santos e Botafogo-SP - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 06/02/2025 08:04 | Atualizado 06/02/2025 08:05

Após sua reestreia com a camisa do Santos em empate com o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, Neymar desabafou. O jogador disse ter ficado chateado com declarações de seu antigo treinador, Jorge Jesus, do Al-Hilal. O português afirmou há algumas semanas que o atleta não estava no mesmo nível físico que seus companheiros de time, na Arábia Saudita.

"Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do (Jorge) Jesus quando ele falou que eu não estava em condições iguais à equipe. Nos treinamentos, era completamente diferente. Eu demonstrava que estava sim apto a jogar e em condições iguais aos atletas, que estavam em condições de jogar. Quando a gente treinava, quem decidia era eu, quem fazia gol era eu, e colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Quando ele deu essa informação, eu sabia que ia mostrar uma coisa diferente. O único lugar que consigo me defender é em campo", afirmou Neymar em entrevista à CazéTV.

No dia 16 de janeiro, quando os rumores sobre a volta de Neymar ao Santos haviam esfriado, Jorge Jesus enalteceu a qualidade técnica do atacante, mas colocou em dúvidas seu nível físico . "É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", disse o treinador.

No dia seguinte, Jesus voltou a comentar a situação de Neymar, que não havia sido inscrito no Campeonato Saudita. O técnico afirmou que pretendia utilizar o atacante no Mundial de Clubes e na Liga dos Campeões Asiática. "Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse".

Neymar, de fato, não aceitou e acelerou as negociações para voltar ao Santos. O camisa 10 santista comentou, nesta quarta, que estava feliz em voltar a atuar. Ele participou de todo o segundo tempo.

"Preciso de minutos, jogos, não estou 100%. Mas acho que fiz um bom jogo. Não esperava jogar esse tanto, correr esse tanto, driblar, fazer jogadas. Mas obviamente falta ritmo e jogos e espero que daqui três, quatro jogos, vou estar muito melhor. Eu tive uma base de treinos no Al-Hilal enquanto estava sem jogar, joguei dois amistosos, 70 minutos. Poderia ter jogado mais hoje, mas é com calma, não vai ser com tanta pressa. O próximo jogo não sei", disse Neymar.

O Santos tem compromisso marcado para o próximo domingo. O adversário é o Novorizontino, fora de casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A bola rola a partir das 16h.