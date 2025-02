Chuteira de Neymar na bancada da CazéTV - Reprodução/CazéTV

Publicado 06/02/2025 09:32

São Paulo - Neymar deu a chuteira que usou na reestreia pelo Santos a Casimiro Miguel, mas o jornalista precisou devolver o presente. Isso porque o par será leiloado no Instituto Neymar Jr. O comunicador compartilhou a história por meio de uma postagem no story do Instagram.

"Ganhei a chuteira da estreia do Neymar, mas ela não está comigo. Tive que devolver a chuteira. Chegou a equipe do Neymar e falou assim: 'Casimiro, Neymar enlouqueceu. Não poderia ter te dado essa chuteira, porque ela vai ser leiloada no Instituto Neymar Jr, para ajudar a molecada. Você precisa devolver. Eu disse: 'Óbvio, claro'. Eu devolvi, não está mais comigo. Ela vai ajudar muito mais gente", contou Casimiro.

Na publicação, o jornalista ainda escreveu: "Eu vou buscar no leilão, me aguarde, Instituto Neymar Jr".

A reestreia de Neymar com a camisa do Santos aconteceu na noite da última quarta-feira (5), na Vila Belmiro. O atacante atuou durante todo o segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, válido pelo Campeonato Paulista.