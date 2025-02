Payet, à esquerda, e Canobbio, à direita, em Vasco x Fluminense - Matheus Lima/Vasco

Rio - A invencibilidade do Vasco chegou ao fim no primeiro grande desafio na temporada de 2025. O Cruz-Maltino não foi páreo para o Fluminense e perdeu o clássico por 2 a 1 , na última quarta-feira (5), em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

O Gigante da Colina até iniciou a partida com o pé direito, ao abrir o placar logo aos dois minutos, com Philippe Coutinho. A equipe, porém, não conseguiu administrar o cenário e viu o Tricolor construir a virada ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Vasco continuou devendo. Os comandados de Carille só conseguiram pressionar nos últimos minutos, mas foi muito pouco para evitar a derrota em Brasília.

"Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. E aí responsabilidade é minha, e tecnicamente também de alguns atletas", disse o técnico Fábio Carille, na entrevista coletiva.

Na rodada anterior, o Cruz-Maltino já havia passado perto de ver a invencibilidade chegar ao fim. O Vasco perdia para o Volta Redonda, que disputará a Série B em 2025, até os 49 minutos do segundo tempo, quando Vegetti apareceu para deixar 2 a 2 no marcador

O Vasco, que busca se recuperar no Campeonato Carioca, volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. O jogo fecha a nona rodada da Taça Guanabara.