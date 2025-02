Visão aérea de todo o complexo da sede do Vasco, no projeto de reforma de São Januário - Reprodução

Visão aérea de todo o complexo da sede do Vasco, no projeto de reforma de São JanuárioReprodução

Publicado 06/02/2025 19:19

Rio - As equipes técnicas do Vasco e da Prefeitura do Rio se reuniram pela primeira vez, nesta quinta-feira (6), para tratar da reforma do Estádio de São Januário. O projeto foi apresentado e prazos foram definidos. Além disso, ficou acertado que até o fim desse mês dois novos encontros serão marcados, um novo com a equipe técnica e outro com o Conselho Consultivo.

De acordo com o Vice-Presidente Geral do Vasco, Renato Brito Neto, o cenário foi positivo no primeiro encontro.

"Apresentamos o projeto da reforma de São Januário, e a Prefeitura ficou bastante impressionada com os detalhes. Os próximos passos envolvem a apresentação das plantas para dar início à legalização do projeto junto à Prefeitura e à transferência do potencial construtivo, que está em processo e deve ser concretizado entre fevereiro e março", comentou o gestor.

Para o Secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder, o encontro representou um passo importante para o avanço da reforma. A expectativa interna, em um primeiro momento, era de que saísse do papel no primeiro semestre de 2025.

"Avançamos bem nos prazos, analisando o projeto do estádio e do entorno. No final do mês, teremos outra reunião mais avançada, onde o Vasco trará atualizações sobre as negociações da venda do potencial construtivo", afirmou Schleder.

Participaram da reunião Guilherme Schleder (Secretário Municipal de Esportes), Lucas Costa (CCPAR), Wanderson Corrêa (Subsecretário de Planejamento Urbano), Thiago Dias (Coordenador Especial do Gabinete do Prefeito), pela Prefeitura. Do lado do Vasco, marcaram presença Renato Brito Neto (Segundo Vice-Presidente Geral), Thiago Nascimento (Assessor da Presidência), Sergio Dias (Engenheiro Responsável pelo Projeto) e Fernando Costa (Arquiteto do Projeto).