Manuel Capasso tem apenas mantido a forma física no Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 06/02/2025 17:56

Rio - Sem espaço no Vasco, Manuel Capasso, de 28 anos, pode voltar ao futebol argentino. De acordo com informações do jornalista Hugo García, o Talleres fez uma proposta pela contratação do defensor e as partes estão negociando a transferência.

Capasso disputou a última temporada pelo Olimpia, emprestado, e esteve perto de ficar em definitivo no futebol paraguaio, mas as negociações não avançaram. Outros clubes argentinos já demonstraram interesse, mas não chegaram a um acordo com o Vasco.

O defensor tem contrato até o fim do ano e poderá sair de graça até junho. Até lá, o Cruz-Maltino espera alguma compensação financeira para recuperar parte do investimento feito. Capasso foi contratado em 2023 por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões na época), junto ao junto ao Atlético Tucumán, da Argentina. O Vasco pagou por 50% dos direitos econômicos do atleta.

No clube carioca, Manuel Capasso entrou em campo em somente 16 jogos, anotando dois gols. No Olimpia na temporada passada, o argentino atuou em 31 partidas, com cinco gols e duas assistências.