Erik está na mira do VascoDivulgação / Machida Zelvia

Publicado 06/02/2025 21:20

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2025, o Vasco tem mais um nome avaliado para o ataque. O Cruz-Maltino demonstrou interesse e fez uma proposta pelo atacante Erik, de 30 anos, que atua no Machida Zelvia, do Japão. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A proposta feita pelo clube carioca agradou o staff de Erik e o atacante tenta rescindir o contrato com o clube japonês. O atacante atua tanto como segundo atacante, quanto como centroavante. O desejo de um atleta com essas características existe desde o começo da janela de transferências.

O desejo do Vasco é que a contratação seja apenas com custo salarial. Ele atua por três temporadas no Machida Zelvia e acredita que a boa relação com os dirigentes deverá prevalecer para a liberação.

Revelado pelo Goiás, Erik passou por Palmeiras, Atlético-MG e Botafogo. Ele atua fora do país desde 2019. Além da equipe atual, ele passou pelo Yokohama Marinos, também do Japão, e pelo Changchun Yatai, da China. Na última temporada, o brasileiro atuou em 32 jogos, anotou quatro gols e deu quatro assistências.