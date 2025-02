Jimmy Butler foi trocado pelo Miami Heat com o Golden State Warriors - Nathaniel S. Butler / AFP

Jimmy Butler foi trocado pelo Miami Heat com o Golden State WarriorsNathaniel S. Butler / AFP

Publicado 06/02/2025 17:04

Rio - O último dia de trocas ferveu os bastidores da NBA, a liga norte-americana de basquete. O grande destaque entre as transferências foi a ida do ala-armador Jimmy Butler para o Golden State Warriors em troca de três jogadores e escolhas futuras do Draft, o recrutamento de universitários. O jogador estava insatisfeito no Miami Heat e já tinha pedido para ser negociado.

No Golden State Warriors, Butler jogará ao lado de Stephen Curry. Ele aceitou renovar o contrato por dois anos por 121 milhões de dólares (cerca de R$ 720 milhões) após o término do atual vínculo, em 2026. Por outro lado, o Miami Heat recebeu os alas Andrew Wiggins e Kyle Anderson, além de escolhas futuras. PJ Tucker, que também foi envolvido, foi trocado por Davion Mitchell, do Toronto Raptors.



Outro grande destaque do último dia foi o Los Angeles Lakers — que conseguiu contratar Luka Doncic em troca de Anthony Davis no início desta semana. A franquia cumpriu a promessa feita ao astro esloveno e buscou um pivô: Mark Williams, do Charlotte Hornets. Em troca, enviaram o jovem ala Dalton Knetch, Cam Reddish e duas escolhas futuras do Draft.

Já o Phoenix Suns não conseguiu trocar o ala Kevin Durant. O astro, de 36 anos, não vai renovar o contrato e será agente livre para assinar com outra franquia na próxima temporada. A franquia do Arizona tentou trocá-lo para não perdê-lo de graça, mas não conseguiu. A passagem do bicampeão da NBA pela equipe não atingiu as expectativas e foi marcada por polêmicas.