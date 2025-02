Kauan Toledo assinou em definitivo com o Botafogo - Reprodução / Instagram @botafogo

Publicado 06/02/2025 16:30

O Botafogo anunciou a compra do atacante Kauan Toledo, de 18 anos, até o final de 2028. O jovem chegou ao Alvinegro em março de 2024, se destacou na base, conquistando o Torneio OPG Sub-20 e sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-23. Com a camisa alvinegra, marcou 12 gols e distribuiu nove assistências.

Antes de chegar a equipe carioca, Kauan era jogador do Desportivo Brasil. Na antiga equipe, ele também teve boa média de gols marcados, foram 28 gols em 56 jogos. O jogador celebrou seu acordo com o Botafogo.



"Eu estou muito feliz em realizar mais um sonho de criança. Me sinto motivado para me dedicar ainda mais e muito agradecido pela valorização e oportunidade. Quero poder ajudar ainda mais meus companheiros e honrar a camisa e a torcida incrível do Botafogo. Não vai faltar esforço, comprometimento e dedicação, para quando tiver oportunidade na equipe profissional eu possa corresponder bem", disse.

O Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho, afirmou que o desempenho e também a dedicação de Toledo fizeram com que o Botafogo desejasse sua contratação em definitivo.



"Estamos muito entusiasmados com a performance apresentada pelo Toledo durante o ano, a qual nos deixou confiantes para que acertássemos sua vinda em definitivo. É um atleta comprometido que, seguindo nesse caminho, nos possibilita enxergar mais a frente sua projeção para o mais alto nível de rendimento" declarou.

