Santiago RodríguezReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2025 13:30

Rio - O Botafogo abriu conversas para tentar contratar o meia Santiago Rodríguez, do New York City, dos Estados Unidos. De acordo com o "ge", o uruguaio é a alternativa buscada pela diretoria alvinegra para a negociação por Bitello, que está travada após diversas recusas do Dínamo de Moscou.

As conversas ainda são consideradas em estágio inicial. Rodríguez é visto pelo departamento de scout como a opção ideal para substituir Almada, já que ambos atuam na mesma faixa do campo.

O Botafogo não é o único clube do Brasil interessado no Rodríguez. O Santos também estuda uma investida para contratar o uruguaio.



Revelado pelo Nacional-URU, Santiago Rodríguez está no New York City desde 2021. O meia marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 jogos na última temporada.