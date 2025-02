Filipe Luís ainda não venceu o Fluminense como técnico do Flamengo - Gilvan de Souza & Paula Reis / Flamengo

Filipe Luís ainda não venceu o Fluminense como técnico do FlamengoGilvan de Souza & Paula Reis / Flamengo

Publicado 08/02/2025 20:07

Rio - Filipe Luís segue sem saber o que é vencer o Fluminense, único rival carioca que ainda não ganhou desde que assumiu o comando do Flamengo no ano passado. No segundo encontro contra os tricolores, o clássico terminou empatado sem gols, neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Apesar do novo tropeço contra os tricolores, o técnico minimizou o jejum contra o rival.

"Clássico é sempre difícil. O Fluminense tem um treinador (Mano Menezes) que sabe defender muito bem. Não está engasgado, não penso assim. Só penso em ganhar o próximo jogo e não fico remoendo. Foi a primeira vez que jogamos contra o Fluminense no ano, nos conhecemos bem e é sempre um jogo difícil para os dois lados", disse Filipe Luís.

Apesar do empate sem gols, o técnico Filipe Luís elogiou a atuação do Flamengo. O treinador lamentou o desgaste causado pelo calor, fez críticas ao horário do jogo, mas valorizou o esforço dos jogadores que lutaram até o final pelo gol — tendo a melhor chance uma finalização de Cebolinha, de cabeça, defendida por Fábio, nos minutos finais.

"Fla-Flu nunca é fácil. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas, mas as melhores chances foram nossas. Valorizo o esforço dos meus jogadores. Mas o jogo foi influenciado pelo calor. Não gosto de dar desculpas, mas é verdade. Jogo à noite é sempre mais intenso", afirmou.

Com o empate, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do Carioca e segue em segundo lugar, com 14 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada da Taça Guanabara. Depois, enfrenta o Vasco, no sábado (15), às 16h30, no mesmo local, pela 10ª rodada.