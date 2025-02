Alex Sandro foi substituído com sete minutos contra o Fluminense - Armando Paiva/Agência O Dia

Alex Sandro foi substituído com sete minutos contra o FluminenseArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 08/02/2025 21:39 | Atualizado 08/02/2025 22:00

Rio - O Flamengo levou um susto no início do clássico contra o Fluminense. O lateral-esquerdo Alex Sandro foi substituído aos sete minutos do primeiro tempo após sentir um incômodo muscular e deu lugar a Ayrton Lucas. O técnico Filipe Luís tranquilizou sobre a situação e afirmou que o jogador será reavaliado neste domingo (8) para saber se houve alguma lesão.

"Não sabemos ainda se é lesão ou não. Mais um incômodo na coxa. O Alex (Sandro) é um cara que se conhece bem, sentiu um incômodo normal e isso vai acontecer durante o ano. Foi uma fatalidade. Melhor que aconteça agora no Carioca e ele possa se recuperar bem para estar pronto o quanto antes possível porque é muito importante para a gente", disse Filipe Luís.

Com o empate, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do Carioca e segue em segundo lugar, com 14 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada da Taça Guanabara. Depois, enfrenta o Vasco, no sábado (15), às 16h30, no mesmo local, pela 10ª rodada.