Alex Sandro foi substituído com sete minutos contra o FluminenseArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 09/02/2025 19:13

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde deste domingo (9), que o lateral-esquerdo Alex Sandro teve lesão muscular de grau 1 confirmada na coxa esquerda. O jogador passou por exames após ser substituído nos primeiros minutos do empate em 0 a 0 com o Fluminense, no último sábado (8).

O clube não confirmou quanto tempo Alex Sandro ficará fora de combate, mas o grau da lesão indica cerca de duas semanas de recuperação. Com isso, o lateral está fora dos clássicos com Botafogo e Vasco pelo Campeonato Carioca.



Nos próximos dias, o jogador será reavaliado pelo Flamengo para debater o tempo de retorno. Sem o camisa 26, Ayrton Lucas é o substituto natural.