Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça GuanabaraMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/02/2025 18:33

Rio - Um jogo de poucas emoções e abaixo tecnicamente. O primeiro clássico entre Flamengo e Fluminense na temporada deixou a desejar e terminou empatado sem gols, neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O resultado complica a vida dos tricolores na busca por uma vaga na semifinal, enquanto o Rubro-Negro segue no G-4 do Carioca.

Com o empate, o Flamengo chega aos 14 pontos e fica em segundo lugar, perdendo a chance de assumir a liderança. Já o Fluminense, por sua vez, é o oitavo colocado com 11. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada, enquanto o Tricolor joga no domingo (16), às 16h, contra o Nova Iguaçu, em casa.

fotogaleria

O primeiro Fla-Flu da temporada foi abaixo tecnicamente no primeiro tempo. O forte calor do Rio de Janeiro afetou o espetáculo, com jogadores como Alex Sandro e Thiago Silva sendo substituídos. O clima também ficou quente entre os jogadores, com algumas confusões entre os jogadores.

Já com a bola rolando, Flamengo e Fluminense encontraram dificuldades no ataque. O Rubro-Negro teve mais volume, mas não conseguiu converter em oportunidades — finalizou cinco vezes e nenhuma levou perigo. Já do outro lado, o Tricolor deu apenas um chute, com Cano, também sem sustos.

Na etapa final, o Flamengo mudou a postura e pressionou mais o Fluminense na saída de bola. Com isso, o time comandado por Filipe Luís ganhou campo e incomodou, mas ainda continuava com dificuldade no último terço do campo. O Tricolor, por sua vez, quase não chegou ao campo de ataque.



Na reta final, Flamengo e Fluminense tentaram uma última cartada em busca da vitória. Com isso, o jogo ficou aberto e ganhou emoção. Arias quase abriu o placar quando Léo Pereira desviou um cruzamento contra a própria meta, mas a bola saiu pelo canto. Os rubro-negros responderam com Cebolinha, de cabeça, mas Fábio fez milagre e garantiu o empate sem gols.

Fluminense x Flamengo

Data: 08/02/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Lima), Canobbio (Serna) e Cano (Lelê). Técnico: Mano Menezes

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Evertton Araújo e Gerson; Plata (Luiz Araújo), Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Everton). Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: -

Cartões amarelos: Léo Ortiz, Pulgar, Bruno Henrique (FLA); Guga, Arias, Canobbio (FLU)