Mano Menezes vê saldo positivo em sequência de clássicos e acredita em classificação do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/02/2025 20:30 | Atualizado 08/02/2025 20:50

Rio - O Fluminense ainda sonha com uma vaga na semifinal do Carioca. Após empatar sem gols com o Flamengo neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, o Tricolor não conseguiu se aproximar na zona de classificação e, agora, tem chances remotas. O técnico Mano Menezes, no entanto, destacou a importância de seguir vivo após a sequência de dois clássicos consecutivos.

"Enfrentamos um adversário de bastante qualidade. Tivemos organização e nos comportamos bem. Os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques. Foi justo pelo o que as duas equipes apresentaram. Seguimos mantendo chance de classificação, que era outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição", disse Mano Menezes.

Na visão do técnico Mano Menezes, o Fluminense evoluiu fisicamente nos últimos jogos. Após as críticas no empate sem gols com o Madureira, em Cariacica, o treinador tricolor destacou a evolução nos últimos jogos e pediu um voto de confiança da torcida para as rodadas finais contra Nova Iguaçu e Bangu, nos dias 16 e 23, no Maracanã.

"Não estamos no G-4 porque deixamos escapar pontos que os grandes não costumam deixam escapar. Nosso início foi abaixo dos demais, mas se continuarmos como temos ido nos últimos jogos podemos alcançar a vaga na última rodada. Fizemos um bom clássico contra o Vasco e fomos bem contra o Flamengo. Já mostramos que merecemos esse crédito da torcida", afirmou o treinador.

O empate com o Flamengo não foi bom para o Fluminense, que tem chances remotas de chegar à semifinal do Carioca. Em oitavo lugar com 11 pontos, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.