John Kennedy é o líder em participações em gols do elenco desde que chegou ao PachucaDivulgação / Pachuca

Publicado 08/02/2025 14:00 | Atualizado 08/02/2025 14:03

Emprestado pelo Fluminense , John Kennedy vive bom início no Pachuca, do México. Aos 22 anos, o atacante é o artilheiro e o líder em participações em gols do elenco desde que estreou pelo novo clube: em cinco jogos, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência.

Além disso, em quatro partidas como titular, acumula nove dribles certos, seis faltas sofridas e 50% de pontaria nas finalizações. Os dados são do 'Sofascore'.

O camisa 10 assinou vínculo com os mexicanos até o fim de 2025. O Tricolor recebeu R$ 3 milhões pelo empréstimo com opção de compra, estipulada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos do atleta.

John Kennedy foi o herói do Flu no título inédito da Libertadores da América, em 2023. Ele fez o gol que selou a vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, no Maracanã. No entanto, ano passado, perdeu espaço, ficou de fora dos planos para esta temporada e, então, foi negociado com o Pachuca.