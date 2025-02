Thiago Silva em ação. Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em ação. Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça GuanabaraMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/02/2025 18:25 | Atualizado 08/02/2025 18:27

Rio - O Fluminense ganhou uma preocupação para a sequência do Campeonato Carioca. O zagueiro Thiago Silva sentiu dores no pé esquerdo e precisou ser substituído no intervalo do clássico com o Flamengo, neste sábado (8), no Maracanã.

Thiago ficou caído durante alguns minutos no primeiro tempo. Depois de sair, apareceu mancando no banco de reservas tricolor, onde iniciou tratamento com gelo.



