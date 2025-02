Felipe Andrade na partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa - Lucas Merçon / FFC

Felipe Andrade na partida entre Fluminense e Sampaio CorrêaLucas Merçon / FFC

Publicado 07/02/2025 19:59

Rio - O zagueiro Felipe Andrade, do Fluminense, ainda não conseguiu embarcar rumo aos Estados Unidos para assinar com o Houston Dynamo. O jogador teve dificuldades para conseguir algumas documentações necessárias para a viagem, mas o negócio ainda está de pé, segundo o “ge”.

Enquanto não resolve a situação, Felipe segue treinando no CT Carlos Castilho. Pessoas envolvidas na negociação garantem que o atraso não causa nenhum tipo de preocupação no acordo. Enquanto não resolve a situação, Felipe segue treinando no CT Carlos Castilho. Pessoas envolvidas na negociação garantem que o atraso não causa nenhum tipo de preocupação no acordo.

Felipe Andrade subiu aos profissionais do Fluminense em 2023 e fez oito jogos no ano em que o time conquistou a Libertadores. No ano passado, foram apenas 17 partidas, chegando a voltar para defender o sub-23 em algumas oportunidades.

Nos dois primeiros jogos do Carioca neste ano, foi escalado por Marcão como lateral-direito e volante, mas sequer ficou no banco na terceira rodada, contra o Maricá.