Germán Cano renovou com o FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 06/02/2025 20:10

Rio - O Fluminense oficializou na noite desta quinta-feira a renovação contratual do atacante Germán Cano, de 37 anos. O camisa 14 tinha vínculo com o clube carioca até o fim do ano, mas agora, o Tricolor ampliou a permanência do argentino até dezembro de 2026.

Germán Cano chegou ao Fluminense em 2022 após duas temporadas pelo Vasco. No Tricolor, ele viveu seus melhores momentos na carreira anotando 44 gols no primeiro ano e 40 na temporada seguinte. Nos dois anos, o centroavante foi o maior artilheiro do futebol brasileiro.

Em 2023, Cano viveu sua consagração como ídolo da história do Fluminense ao ser campeão e artilheiro da Libertadores. Ele foi eleito Rei da América naquela temporada. Além da conquista principal, o argentino levantou dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.

Em 2024, Germán Cano viveu um ano diferente com muitos problemas físicos e poucos gols. Ele terminou a temporada balançando as redes em apenas sete oportunidades. Neste ano, o centroavante já fez quatro gols em cinco jogos pelo Fluminense. No total, o atacante entrou em campo em 178 jogos e fez 95 gols.