Capitão do Fluminense, Thiago Silva foi ao ataque fazer o primeiro gol tricolorMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/02/2025 15:42 | Atualizado 06/02/2025 16:04

Rio - Thiago Silva alcançou uma marca especial com a camisa do Fluminense. Após marcar na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), em Brasília, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, o capitão tricolor se tornou o quinto zagueiro com mais gols na história do clube, com 16. O último gol em clássico foi há 17 anos, contra o próprio Cruz-Maltino, em 2008.

Com o gol sobre o Vasco, Thiago Silva chegou a 16 pelo Fluminense e ultrapassou Leandro Euzébio, com 15. Somente Pinheiro (51), Edinho (33), Silveira e Gum (29) marcaram mais vezes. Foi o segundo do camisa 3 desde o retorno ao clube no ano passado — também fez na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.

Além disso, foi o segundo gol do Thiago Silva em clássicos com a camisa tricolor. O zagueiro fez um no empate com o Vasco por 1 a 1, pelo Carioca de 2008. O tento do empate foi importante para a reação do Fluminense, que estava perdendo por 1 a 0 quando o camisa 3 balançou as redes de Léo Jardim. Poucos minutos depois, Cano fez o segundo e garantiu a vitória.

Zagueiros com mais gols no Fluminense:

1º - Pinheiro: 51 gols

2º - Edinho: 33 gols

3º - Silveira e Gum: 29 gols

5º - Thiago Silva: 16 gols

6º - Leandro Euzébio: 15 gols