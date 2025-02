Germán Cano marcou o gol da virada do Fluminense sobre o Vasco, seu ex-clube - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/02/2025 11:55 | Atualizado 06/02/2025 12:35

Rio - Germán Cano voltou a brilhar em clássicos. O argentino, de 37 anos, fez o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), em Brasília, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, e se isolou como o maior artilheiro em jogos contra os rivais desde 2020.

Somando as passagens por Vasco e Fluminense, Cano marcou 18 gols em clássicos cariocas. A maior vítima é o Flamengo, com oito, seguido por Vasco e Botafogo, com quatro cada. Já o Tricolor sofreu dois gols do argentino quando ele ainda vestia a camisa cruz-maltina.

Pelo Fluminense, o Flamengo é a maior vítima de Cano. O argentino fez sete gols em 15 jogos, incluindo cinco em finais do Carioca (três em 2022 e dois em 2023). Já contra o Vasco, tem a melhor média de gols, com quatro gols em sete partidas. Por fim, o camisa 14 fez dois gols em 11 duelos.

Cano fez o quarto gol em cinco jogos nesta temporada e chegou a 95 com a camisa do Fluminense. No ano passado, o argentino sofreu com lesões e passou longe do desempenho dos anos anteriores, quando fez 84 gols em dois anos com a camisa tricolor.

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense saltou na tabela para o sexto lugar, com dez pontos, e voltou a sonhar com uma vaga na semifinal do Carioca. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (8), às 16h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 9ª rodada.