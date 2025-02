Victor Fuentes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Victor Fuentes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/02/2025 11:02

Rio - Contrato no ano passado como reforço para a lateral esquerda, Gabriel Fuentes, de 27 anos, começou a temporada como titular de Mano Menezes, levando neste momento a melhor em relação a Renê contratado em 2025. Porém, o colombiano está em busca de um equilíbrio para se consolidar na posição neste começo de ano.

Em quatro jogos até o momento, Gabriel Fuentes já deu duas assistências para gols do Fluminense, porém, a partida contra o Vasco pode ser utilizada como um resumo do momento do colombiano em 2025. O jogador tem conseguido ser decisivo na frente, mas tem falhado defensivamente.

Antes de participar do gol de Germán Cano, o lateral-esquerdo havia perdido a bola que resultou no gol de Philippe Coutinho, que colocou o Vasco na frente no clássico. Porém, depois o colombiano se redimiu. No clássico contra o Botafogo, Fuentes já havia falhado em lance que resultou em gol alvinegro.

Contratado junto ao Júnior Barranquilla, Fuentes se destacou bastante no futebol colombiano, chegando até mesmo até a sua seleção, por conta do desempenho ofensivo. No Fluminense, o lateral terá que ter mais responsabilidade defensiva no esquema de Mano Menezes.