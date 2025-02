Pedro Rangel em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Pedro Rangel em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 07/02/2025 14:40 | Atualizado 07/02/2025 14:50

Rio - O Fluminense está perto de finalizar o empréstimo do goleiro Pedro Rangel para o Coritiba. Sem espaço no elenco de Mano Menezes, o jogador, de 24 anos, ficará no clube da Série B até o fim do ano, com um empréstimo, com opção de compra. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Tricolor rejeitou uma proposta de R$ 3 milhões do Botafogo por 80% dos direitos do goleiro. O acordo com o Coritiba é de uma empréstimo com opção de compra de R$ 1,5 milhão de Pedro Rangel.

O goleiro se tornou a quarta opção para o setor com a chegada de Marcelo Pitaluga. Na frente dele no Fluminense ainda estão: o título Fábio e também Victor Eudes, que atuou nos primeiros jogos do Carioca.

Pedro Rangel se profissionalizou pelo Fluminense em 2021. Ele atuou em somente sete jogos pelo Tricolor, mas fez parte do elenco bicampeão carioca e da Libertadores. No ano passado foi emprestado ao Atlético-GO e atuou em apenas nove partidas.